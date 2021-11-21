21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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"Що за тактика така – 1 – 10?": Сабо різко висловився про тренера Руху

Павло Василенко
21 листопада, 10:24
У матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар обіграв львівський Рух

Шахтар vs Рух / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок пройшов у Києві на НСК Олімпійський та завершився перемогою Шахтаря з рахунком 2:0. Донецька команда лише наприкінці матчу зуміла схилити ваги на свою користь.

Відомий експерт та екс-тренер збірної України Йожеф Сабо після матчу жорстко розкритикував головного тренера Руху Леоніда Кучука за обрану тактику на матч проти Шахтаря.

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"Мені соромно за такий футбол. Мені як заслуженому тренеру... Я був на двох чемпіонатах світу, і хочеться запитати у Кучука: що це за футбол, йому не соромно? Що за тактика така – 1 – 10? Нова тактика така.

Не думаю, що глядачі отримали насолоду, адже це не футбол. Як це називається", – сказав Сабо в ефірі телеканалу Футбол 1.

Шахтар наздогнав по очках Динамо, але кияни лідирують в УПЛ завдяки найкращій різниці м'ячів – "плюс 33" проти "плюс 32" у донеччан. У обох команд по 38 очок.

Рух займає 10-те місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 13 очок.

ОГЛЯД МАТЧУ

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