"Что за тактика такая – 1 – 10?": Сабо резко высказался о тренере Руха

Шахтер vs Рух / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился победой Шахтера со счетом 2:0. Донецкая команда лишь в конце матча сумела склонить чашу весу в свою пользу.
Известный эксперт и экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо после матча жестко раскритиковал главного тренера Руха Леонида Кучука за выбранную тактику на матч против Шахтера.
"Мне стыдно за такой футбол. Мне, как заслуженному тренеру... Я был на двух чемпионатах мира, и хочется спросить у Кучука: что это за футбол, ему не стыдно? Что за тактика такая – 1 – 10? Новая тактика такая.
Не думаю, что зрители получили удовольствие, ведь это не футбол. Как это называется", – сказал Сабо в эфире телеканала Футбол 1.
Шахтер догнал по очкам Динамо, но киевляне лидируют в УПЛ благодаря лучшей разнице мячей – "плюс 33" против "плюс 32" у дончан. У обеих команд по 38 очков.
Рух занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.
ОБЗОР МАТЧА