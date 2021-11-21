21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Что за тактика такая – 1 – 10?": Сабо резко высказался о тренере Руха

Павел Василенко
21 ноября, 10:24
В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер обыграл львовский Рух

Шахтер vs Рух / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился победой Шахтера со счетом 2:0. Донецкая команда лишь в конце матча сумела склонить чашу весу в свою пользу.

Известный эксперт и экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо после матча жестко раскритиковал главного тренера Руха Леонида Кучука за выбранную тактику на матч против Шахтера.

Реклама

"Мне стыдно за такой футбол. Мне, как заслуженному тренеру... Я был на двух чемпионатах мира, и хочется спросить у Кучука: что это за футбол, ему не стыдно? Что за тактика такая – 1 – 10? Новая тактика такая.

Не думаю, что зрители получили удовольствие, ведь это не футбол. Как это называется", – сказал Сабо в эфире телеканала Футбол 1.

Шахтер догнал по очкам Динамо, но киевляне лидируют в УПЛ благодаря лучшей разнице мячей – "плюс 33" против "плюс 32" у дончан. У обеих команд по 38 очков.

Рух занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

ОБЗОР МАТЧА

Реклама