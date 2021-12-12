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Що за чортівня?! Кличко лютує від прапора Ломаченка

Любомир Луканюк
12 грудня, 21:27
Легендарний чемпіон пояснив Василю Ломаченку, що таке патріотизм. І не зрозумів, яку країну той представляв у поєдинку проти Річарда Коммі

Кличко в шоці від вчинку Ломаченка

Розгоряється скандал навколо прапора, з яким Василь Ломаченко позував у рингу після бою з Річардом Коммі. Ми давали реакцію соцмереж з цього приводу.

Потім Ломаченка потролив Тарас Шелестюк. Він припустив, що Василь інвестував у іспанське вино.

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А ось Володимир Кличко просто розлютився від цього факту.

У своєму Twitter Кличко нагадав Ломаченку, що таке патріотизм.

"Вікіпедія: "Патріотизм чи національна гордість – це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття – це спільна єдність людей.

Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи репрезентував він країну, не використовуючи прапор своєї країни? WTF", – написав Кличко.

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Нагадаємо, що бій Ломаченко – Коммі пройшов у Нью-Йорку. Український боксер домінував на рингу, але не зміг достроково завершити поєдинок. Проте всі троє суддів віддали перемогу українцю – 117:110, 119:108, 119:108.

Після бою на плечах у Ломаченка красувався не український прапор, а стяг Аккермана (Бєлгорода-Дністровського) – його рідного міста.