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Что за черт?! Кличко в ярости от флага Ломаченко

Любомир Луканюк
12 декабря, 21:27
Легендарный чемпион объяснил Василию Ломаченко, что такое патриотизм. И не понял, какую страну тот представлял в поединке против Ричарда Комми

Кличко в шоке от поступка Ломаченко

Разгорается скандал вокруг флага, с которым Василий Ломаченко позировал на ринге после боя с Ричардом Комми. Мы давали реакцию соцсетей по этому поводу.

Потом Ломаченко потроллил Тарас Шелестюк. Он предположил, что Василий инвестировал в испанское вино.

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А вот Владимир Кличко просто взбесился от этого факта.

В Twitter Кличко напомнил Ломаченко, что такое патриотизм.

"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – это общее единство людей.

Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны? WTF", – написал Кличко.

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Напомним, что бой Ломаченко – Комми прошел в Нью-Йорке. Украинский боксер доминировал на ринге, но не смог досрочно завершить поединок. Тем не менее все трое судей отдали победу украинцу – 117:110, 119:108, 119:108.

После боя на плечах у Ломаченко красовался не украинский флаг, а стяг Аккермана (Белгорода-Днестровского) – его родного города.