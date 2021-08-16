Що третій дивізіон Італії, що Ліга чемпіонів – нічого не змінюється: тренер Шахтаря про матч з Монако

Роберто Де Дзербі перед матчем з Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Завтра донецький Шахтар на виїзді зіграє з Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі поспілкувався з журналістами.

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- Монако багато забиває зі стандартів. Наскільки це може стати проблемою для Шахтаря?

- Звичайно, стандарти – це дуже небезпечні ситуації, які ми розглядали. Ми повинні грати вкрай уважно, тому що Монако – дуже сильна команда. Як і Шахтар. Обидва матчі потрібно провести дуже і дуже уважно, тому що кваліфікація складна. Але ми знаємо, що можемо і готові. Завтра будемо діяти уважно.

- Хотілося б дізнатися, чому Степаненко досі програє конкуренцію в Лізі чемпіонів? Він не може адаптуватися до ваших вимог чи проблема не в ігровому, а психологічному плані?

- Ні, абсолютно ні. Я дуже задоволений тим, як Степаненко адаптувався до моєї грі, і тим, як він тренується. Проти Генка він не грав просто тому, що мені потрібні були інші футболісти, з іншими фізичними характеристиками, як Маркос Антоніо і Майкон. Для мене Степаненко – футболіст, який, безсумнівно, може грати в стартовому складі. Це ж стосується і Алана Патріка. Незалежно від того, мова йде про Лігу чемпіонів чи чемпіонат України. Для мене всі ці футболісти – ключові.

- Ніко Ковач говорив, що ви є фаворитом двоматчевого протистояння, враховуючи досвід Ліги чемпіонів. Чи згодні ви з ним?

- В Італії, коли так говорять, хитрують, тому що зазвичай це навпаки. Я завтра подивлюся, яким буде результат, правий він чи ні.

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- Вас добре знають по роботі в Італії, але досвід матчів Ліги чемпіонів у вас невеликий. Які відчуття як у тренера? Більше стресу?

- Єдиний стрес і переживання в тому, щоб передати футболістам всю інформацію, яка їм потрібна. Все інше – звичайна робота. Звичайно, стреси є, але для мене завтрашній матч важливий так само, як і в українському чемпіонаті, – нічого не змінюється. Найголовніше – сьогодні ввечері і завтра вранці донести всю важливу інформацію до футболістів.

- Наскільки складно тренувати в єврокубках? Для вас це перша Ліга чемпіонів.

- Тренувати, звичайно, дуже складно. Можу щось теж вивчити і дізнатися від своїх футболістів, як і передати їм свої знання. Я готуюся до матчу так само, як готувався завжди – з ентузіазмом, пристрастю до футболу. Для мене це найголовніше. Я робив те ж саме навіть коли тренував в третьому дивізіоні Італії. І завтра нічого не змінюється, навіть якщо це поєдинок Ліги чемпіонів.

- Як Шахтар буде грати з Монако? Має бути боротьба різних ігрових філософій...

- Звичайно, чекає складний матч. Я вважаю, немає фаворита. Буде непросто грати і Монако, і Шахтарю, тому що обидві команди сильні. У нас є наша філософія гри, але ми повинні розуміти, що у нас буде два дуже складних поєдинки. Звичайно, ми повинні віддати все, щоб потрапити в групу Ліги чемпіонів. Подивимося, чи зможемо цього домогтися.