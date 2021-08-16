Что третий дивизион Италии, что Лига чемпионов – ничего не меняется: тренер Шахтера о матче с Монако

Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Завтра донецкий Шахтер на выезде сыграет с Монако в квалификации Лиги чемпионов. Накануне поединка главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби пообщался с журналистами.

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- Монако много забивает со стандартов. Насколько это может стать проблемой для Шахтера?

- Конечно, стандарты – это весьма опасные ситуации, которые мы рассматривали. Мы должны играть крайне внимательно, потому что Монако – очень сильная команда. Как и Шахтер. Оба матча нужно провести очень и очень внимательно, потому что квалификация сложна. Но мы знаем, что можем и готовы. Завтра будем действовать внимательно.

- Хотелось бы узнать, почему Степаненко до сих пор проигрывает конкуренцию в Лиге чемпионов? Он не может адаптироваться к вашим требованиям или проблема не в игровом, а психологическом плане?

- Нет, абсолютно нет. Я очень доволен тем, как Степаненко адаптировался к моей игре, и тем, как он тренируется. Против Генка он не играл просто потому, что мне нужны были другие футболисты, с другими физическими характеристиками, как Маркос Антонио и Майкон. Для меня Степаненко – футболист, который, несомненно, может играть в стартовом составе. Это же касается и Алана Патрика. Независимо от того, речь идет о Лиге чемпионов или чемпионате Украины. Для меня все эти футболисты – ключевые.

- Нико Ковач говорил, что вы являетесь фаворитом двухматчевого противостояния, учитывая опыт Лиги чемпионов. Согласны ли вы с ним?

- В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно это наоборот. Я завтра посмотрю, каким будет результат, прав он или нет.

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- Вас хорошо знают по работе в Италии, но опыт матчей Лиги чемпионов у вас небольшой. Какие ощущения как у тренера? Больше стресса?

- Единственный стресс и переживание в том, чтобы передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Все остальное – обычная работа. Конечно, стрессы есть, но для меня завтрашний матч важен так же, как и в украинском чемпионате, – ничего не меняется. Самое главное – сегодня вечером и завтра утром донести всю важную информацию до футболистов.

- Насколько сложно тренировать в еврокубках? Для вас это первая Лига чемпионов.

- Тренировать, конечно, очень сложно. Могу что-то тоже выучить и узнать от своих футболистов, как и передать им свои знания. Я готовлюсь к матчу так же, как готовился всегда – с энтузиазмом, страстью к футболу. Для меня это самое главное. Я делал то же самое даже когда тренировал в третьем дивизионе Италии. И завтра ничего не меняется, даже если это поединок Лиги чемпионов.

- Как Шахтер будет играть с Монако? Предстоит борьба различных игровых философий…

- Конечно, предстоит сложный матч. Я считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и Монако, и Шахтеру, потому что обе команды сильны. У нас есть наша философия игры, но мы должны понимать, что у нас будет два очень сложных поединка. Конечно, мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Посмотрим, сможем ли этого добиться.