ЧС-2022: повні результати жеребкування

Наші потенційні суперники / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
У Досі завершилося жеребкування фінального раунду Чемпіонату світу з футболу. Там може зіграти й збірна України.
Підопічним Олександра Петракова у червні треба обіграти спочатку Шотландію, а потім Уельс. Якщо українці впораються з цим завданням, то на мундіалі на них чекають Англія, Іран та США.
Результати жеребкування ЧС-2022
- Група A: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди.
- Група B: Англія, Іран, США, переможець стикових матчів Шотландія/Україна – Уельс.
- Група C: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща.
- Група D: Франція, переможець стикових матчів Перу – Австралія/ОАЕ, Данія, Туніс.
- Група E: Іспанія, переможець пари Коста-Ріка – Нова Зеландія, Німеччина, Японія.
- Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія.
- Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун.
- Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.
ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня. Матчі мундіалю приймуть 8 стадіонів у п'яти катарських містах – Доха (чотири стадіони), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан та Лусаїл. Саме останній і прийме фінал Чемпіонату світу.