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ЧС-2022: повні результати жеребкування

Любомир Луканюк
1 квітня, 20:39
29 команд дізналися про своїх суперників на Чемпіонаті світу, який відбудеться в Катарі. Ще три збірні отримають путівки на мундіаль у червні

Наші потенційні суперники / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Досі завершилося жеребкування фінального раунду Чемпіонату світу з футболу. Там може зіграти й збірна України.

Підопічним Олександра Петракова у червні треба обіграти спочатку Шотландію, а потім Уельс. Якщо українці впораються з цим завданням, то на мундіалі на них чекають Англія, Іран та США.

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Результати жеребкування ЧС-2022

  • Група A: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди.
  • Група B: Англія, Іран, США, переможець стикових матчів Шотландія/Україна – Уельс.
  • Група C: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща.
  • Група D: Франція, переможець стикових матчів Перу – Австралія/ОАЕ, Данія, Туніс.
  • Група E: Іспанія, переможець пари Коста-Ріка – Нова Зеландія, Німеччина, Японія.
  • Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія.
  • Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун.
  • Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня. Матчі мундіалю приймуть 8 стадіонів у п'яти катарських містах – Доха (чотири стадіони), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан та Лусаїл. Саме останній і прийме фінал Чемпіонату світу.

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