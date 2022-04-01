ЧМ-2022: полные результаты жеребьевки

Наши потенциальные соперники / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Дохе завершилась жеребьевка финального раунда чемпионата мира по футболу. Там может сыграть и сборная Украины.

Подопечным Александра Петракова в июне нужно обыграть сначала Шотландию, а затем Уэльс. Если украинцы справятся с этим заданием, то на мундиале их ждут Англия, Иран и США.

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Результаты жеребьевки ЧМ-2022

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды. Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыковых матчей Шотландия/Украина – Уэльс.

Англия, Иран, США, победитель стыковых матчей Шотландия/Украина – Уэльс. Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша. Группа D: Франция, победитель стыковых матчей Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис.

Франция, победитель стыковых матчей Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис. Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония.

Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония. Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия. Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун. Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мундиаля примут 8 стадионов в пяти катарских городах – Доха (четыре стадиона), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан и Лусаил. Именно последний и примет финал чемпионата мира.