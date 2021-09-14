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14 вересня 19:45
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Зеніт --
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Мальме --
Ювентус --
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Лілль --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Олександрія --
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Львів --
Металіст 1925 --
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Ворскла --
Минай --
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Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
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Чорноморець --
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Шахтар --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Чотири пенальті і вилучення. Севілья дивом не програла Зальцбургу на старті Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
14 вересня, 22:19
Австрійський клуб тричі виконував пенальті, проте реалізувати зміг лише один з них. Іспанська команда, що грала половину матчу в меншості, відігралася теж після 11-метрового

Іван Ракітіч забиває свій гол з пенальті в матчі Севілья - Зальцбург / Фото: Reuters

У стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів іспанська Севілья і австрійський Зальцбург зіграли внічию з рахунком 1:1.

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Незважаючи на те, що фаворитами вважали іспанську команду, ближче до перемоги був чемпіон Австрії. Хоча б тому, що в першому таймі гравцям Зальцбурга пощастило тричі виконати пенальті. Однак голом завершився тільки один удар з 11-метрової позначки – 19-річного хорвата Луки Сучіча. У його ж пасиві і один з промахів.

Ще один пенальті, четвертий в поєдинку, забила Севілья, зрівнявши рахунок на 42-й хвилині завдяки точному удару ще одного хорвата Івана Ракитича. З гри забити нікому не вдалося, хоч іспанці і грали майже весь другий тайм вдесятьох.

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У другому матчі групи G в ці хвилини грають французький Лілль і німецький Вольфсбург.

Ліга чемпіонів, група G

Севілья – Зальцбург – 1: 1

Голи: Ракітіч, 42 хв (пен) – Сучіч, 21 (пен)

Незабиті пенальті: Алейемі, 13, Сучіч, 37 (обидва – Зальцбург)

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