Четыре пенальти и удаление. Севилья чудом не проиграла Зальцбургу на старте Лиги чемпионов

Иван Ракитич забивает свой гол с пенальти в матче Севилья - Зальцбург / Фото: Reuters

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов испанская Севилья и австрийский Зальцбург сыграли вничью со счетом 1:1.

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Несмотря на то, что фаворитами считали испанскую команду, ближе к победе был чемпион Австрии. Хотя бы потому, что в первом тайме игрокам Зальцбурга посчастливилось трижды исполнить пенальти. Однако голом завершился только один удар из 11-метровой отметки – 19-летнего хорвата Луки Сучича. В его же пассиве и один из промахов.

Еще один пенальти, четвертый в поединке, забила Севилья, сравняв счет на 42-й минуте благодаря точному удару еще одного хорвата Ивана Ракитича. С игры забить никому не удалось, хоть испанцы и играли почти весь второй тайм вдесятером.

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Во втором матче группы G в эти минуты играют французский Лилль и немецкий Вольфсбург.

Лига чемпионов, группа G

Севилья – Зальцбург – 1:1

Голы: Ракитич, 42 мин (пен) – Сучич, 21 (пен)

Незабитые пенальти: Алейеми, 13, Сучич, 37 (оба – Зальцбург)