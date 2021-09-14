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Бавария 0
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Челси --
Зенит --
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Мальме --
Ювентус --
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15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
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Лейпциг --
15 сентября 22:00
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Аякс --
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28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Четыре пенальти и удаление. Севилья чудом не проиграла Зальцбургу на старте Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
14 сентября, 22:19
Австрийский клуб трижды исполнял пенальти, однако реализовать смог лишь один из них. Испанская команда, игравшая половину матча в меньшинстве, отыгралась тоже после 11-метрового

Иван Ракитич забивает свой гол с пенальти в матче Севилья - Зальцбург / Фото: Reuters

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов испанская Севилья и австрийский Зальцбург сыграли вничью со счетом 1:1.

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Несмотря на то, что фаворитами считали испанскую команду, ближе к победе был чемпион Австрии. Хотя бы потому, что в первом тайме игрокам Зальцбурга посчастливилось трижды исполнить пенальти. Однако голом завершился только один удар из 11-метровой отметки – 19-летнего хорвата Луки Сучича. В его же пассиве и один из промахов.

Еще один пенальти, четвертый в поединке, забила Севилья, сравняв счет на 42-й минуте благодаря точному удару еще одного хорвата Ивана Ракитича. С игры забить никому не удалось, хоть испанцы и играли почти весь второй тайм вдесятером.

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Во втором матче группы G в эти минуты играют французский Лилль и немецкий Вольфсбург.

Лига чемпионов, группа G

Севилья – Зальцбург – 1:1

Голы: Ракитич, 42 мин (пен) – Сучич, 21 (пен)

Незабитые пенальти: Алейеми, 13, Сучич, 37 (оба – Зальцбург)

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