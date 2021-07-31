Чорноморець – Дніпро-1: відео голу та огляд матчу на "Дніпро-Арені"

Дніпро-1 розгромно перемагає Чорноморець / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Сьогодні відбулися два поєдинки чемпіонату України 2021/2022. У першому матчі суботи Минай мінімально здолав Олександрію, забивши вирішальний гол на 90-й хвилині.
У вечірній зустрічі Дніпро-1 виявився сильнішим за Чорноморець. Одеська команда не завдала жодного удару в площину ворота, тоді як дніпряни ще в першому таймі могли робити рахунок розгромним.
До перерви вийшло відзначитися лише раз. Пихальонок точно замкнув простріл Чуже. А в другому таймі підопічним Йовічевіча допоміг захисник Чорноморця Дубко, зрізавши м'яч у свої ворота.
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Доповнив картину Володимир Адамюк. Захисник відзначився ефектним ударом через себе, вбивши м'яч під поперечину. Знову одеситам допоміг Дубко, який підставився під постріл. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів зустрічі на "Дніпро-Арені":
40 хвилина. Гол Олександра Пихальонка.
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
51 хвилина. Автогол Валерія Дубко.
61 хвилина. Гол Володимира Адамюка.
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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