В гостях рідні стіни допомагають. Дніпро-1 вбиває Чорноморець розкішним голом (відео)

Команда Ігора Йовічевіча впевнено здолала одеситів в номінально гостьовому поєдинку, а Володимир Адамюк ефектно відзначився у воротах Кучерука

Дніпро-1 сильніше за Чорноморець / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчора стартував 2 тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. У п'ятницю свої перемоги здобули Шахтар та Колос, а сьогодні Минай вирвав три очки в матчі з Олександрією.

У завершальній грі дня Чорноморець приймав Дніпро-1. Ну як приймав... Одесити вирішили провести номінально домашній матч на "Дніпро-Арені", оскільки поле в Одесі конкретно зіпсувалося після концертів Монатіка та Макса Коржа.

Перший тур вийшов відверто невдалим для "моряків" (0:3 від Десни). У звітному ж матчі команда Юрія Мороза виглядала як мінімум не краще. Уже в першому таймі у дніпрян була сила-силенна моментів, проте Довбик та Чуже не реалізували кілька класних нагод.

Втім, на перерву підопічні Йовічевіча все ж пішли лідерами. Чуже так і не забив, проте зумів віддати результативну передачу на Пихальонка. Олександр точно замкнув простріл з флангу.

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Юрій Мороз зробив потрійну заміну в перерві і мав намір відігратися якомога скоріше. Однак одеситів підвів захисник Дубко. Після прострілу Назаренка з флангу Владислав невдало підставився під м'яч і зрізав його у власні ворота.

Добив Чорноморець Володимир Адамюк і зробив це шедеврально. Після навісу від Кравченка з флангу захисник наважився на удар через себе і м'яч рикошетом від бідолахи Дубка влетів під поперечину. Краса!

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Надалі Дніпро міг ще більше добивати суперника, який навіть на удар у створ воріт Паста не спромігся. Втім, Білл і Русин, які вийшли на заміну, так і не змогли відзначитися.

Дніпро-1 виходить на друге місце в турнірній таблиці УПЛ і може спокійно готуватися до домашньої гри проти Маріуполя. Чорноморець же залишається з нулем в графі "очки" і сподівається виправити цю ситуацію в гостьовому поєдинку проти Металіста-1925.

Чорноморець – Дніпро-1 0:3

Голи: Пихальонок, 40, Дубко, 51 (аг), Адамюк, 61

Чорноморець: Кучерук – Скорко (Долгов, 46), Кадірі, Дубко, Кузик – Брагару, Михайленко, С. Кравченко (Вачіберадзе, 69), Штогрин – Авагімян (Бугай, 46), Ванат (Ісаєнко, 46).

Дніпро-1: Паст – М. Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубінчак – Джурасек (Ігнатенко, 69), Пихальонок (Ярмолюк, 69) – Назаренко (Русин, 61), Ді Франко (Когут, 63), Чуже – Довбик.

Попередження: Дубко, С. Кравченко – Дубінчак, Джурасек.

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