Чорноморець – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Після паузи на поєдинки кваліфікації ЧС-2022 відновлюється українська Прем'єр-ліга Відкриється 15-й тур УПЛ зустріччю у Києві, де Чорноморець приймає Динамо. За згодою сторін поєдинок перенесли з Одеси до столиці.
Матч Чорноморець – Динамо пройде 19 листопада і розпочнеться о 19:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію із відеоповторами голів.
Турнірні розклади
Динамівці минулого туру втратили лідерство в Прем'єр-лізі. Підопічні Луческу програли Ворсклі та пропустили вперед Шахтар.
Одесити поки що думають про збереження прописки. Клуб займає 12-те місце.
Історія протистояння
Перший офіційний матч між цими командами зіграв 10 липня 1938 року в чемпіонаті СРСР – 1:1.
Загалом у різних турнірах команди провели 107 матчів: 19 перемог Чорноморця, 66 разів перемагало Динамо та 22 нічиї
У чемпіонатах України статистика така: 5 перемог Чорноморця, 8 нічиїх, 35 перемог Динамо.
Котирування
У букмекерських конторах переможці зустрічі номінальні гості. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.13, на перемогу Чорноморця – 20.00, на нічию – 8.80.
Імовірність результату: успіх Чорноморця – 5%, нічия – 11%, перемога Динамо – 84%.
Де дивитись
Поєдинок Чорноморець – Динамо у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".
До речі, вхід на матч для дітей віком до 14 років – безкоштовний.