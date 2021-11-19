19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Чорноморець – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Любомир Луканюк
19 листопада, 11:05
Цими вихідними будуть зіграні останні матчі першого кола УПЛ. Стежте за мультимедійною трансляцією поєдинку між одеситами та киянами

Після паузи на поєдинки кваліфікації ЧС-2022 відновлюється українська Прем'єр-ліга Відкриється 15-й тур УПЛ зустріччю у Києві, де Чорноморець приймає Динамо. За згодою сторін поєдинок перенесли з Одеси до столиці.

Матч Чорноморець – Динамо пройде 19 листопада і розпочнеться о 19:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію із відеоповторами голів.

Реклама

Турнірні розклади

Динамівці минулого туру втратили лідерство в Прем'єр-лізі. Підопічні Луческу програли Ворсклі та пропустили вперед Шахтар.

Одесити поки що думають про збереження прописки. Клуб займає 12-те місце.

Історія протистояння

Перший офіційний матч між цими командами зіграв 10 липня 1938 року в чемпіонаті СРСР – 1:1.

Загалом у різних турнірах команди провели 107 матчів: 19 перемог Чорноморця, 66 разів перемагало Динамо та 22 нічиї

У чемпіонатах України статистика така: 5 перемог Чорноморця, 8 нічиїх, 35 перемог Динамо.

Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі номінальні гості. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.13, на перемогу Чорноморця – 20.00, на нічию – 8.80.

Імовірність результату: успіх Чорноморця – 5%, нічия – 11%, перемога Динамо – 84%.

Де дивитись

Поєдинок Чорноморець – Динамо у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

До речі, вхід на матч для дітей віком до 14 років – безкоштовний.