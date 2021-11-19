19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
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Черноморец – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Любомир Луканюк
19 ноября, 11:05
В эти выходные будут сыграны последние матчи первого круга УПЛ. Следите за мультимедийной трансляцией поединка между одесситами и киевлянами

После паузы на поединки квалификации ЧМ-2022 возобновляется украинская Премьер-лига. Откроется 15-й тур УПЛ встречей в Киеве, где Черноморец принимает Динамо. По согласованию сторон поединок перенесли из Одессы в столицу.

Матч Черноморец – Динамо пройдет 19 ноября и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию с видеоповторами голов.

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Турнирные расклады

Динамовцы в прошлом туре потеряли лидерство в Премьер-лиге. Подопечные Луческу проиграли Ворскле и пропустили вперед Шахтер.

Одесситы пока думают о сохранении прописки. Клуб занимает 12-е место.

История противостояния

Первый официальный матч между этими командами был сыгран 10 июля 1938 года в чемпионате СССР – 1:1.

Всего в разных турнирах команды провели 107 матчей: 19 побед Черноморца, 66 раз побеждало Динамо и 22 ничьи.

В чемпионатах Украины статистика такая: 5 побед Черноморца, 8 ничьих, 35 побед Динамо.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи номинальные гости. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.

Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.

Где смотреть

Поединок Черноморец – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Кстати, вход на матч для детей до 14 лет – бесплатный.