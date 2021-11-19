Черноморец – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

После паузы на поединки квалификации ЧМ-2022 возобновляется украинская Премьер-лига. Откроется 15-й тур УПЛ встречей в Киеве, где Черноморец принимает Динамо. По согласованию сторон поединок перенесли из Одессы в столицу.

Матч Черноморец – Динамо пройдет 19 ноября и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию с видеоповторами голов.

Реклама

Турнирные расклады

Динамовцы в прошлом туре потеряли лидерство в Премьер-лиге. Подопечные Луческу проиграли Ворскле и пропустили вперед Шахтер.

Одесситы пока думают о сохранении прописки. Клуб занимает 12-е место.

История противостояния

Первый официальный матч между этими командами был сыгран 10 июля 1938 года в чемпионате СССР – 1:1.

Всего в разных турнирах команды провели 107 матчей: 19 побед Черноморца, 66 раз побеждало Динамо и 22 ничьи.

В чемпионатах Украины статистика такая: 5 побед Черноморца, 8 ничьих, 35 побед Динамо.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи номинальные гости. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.

Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.

Где смотреть

Поединок Черноморец – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Кстати, вход на матч для детей до 14 лет – бесплатный.