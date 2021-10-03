Чернігів знову без єврокубків? Десна програла Зорі ключовий матч

Матч 10-го туру чемпіонату України Зоря - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

У співголовному поєдинку 10-го туру чемпіонату України зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Зоря і Десна.

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Зустріч почалася з атак луганців і вже на 6-й хвилині Зоря заробила право пробити пенальті. Воротар чернігівців Литовка зніс у своєму штрафному Громова, який перехопив невдалу передачу Ковтуна. Помилку свого захисника виправив голкіпер Десни, який парирував удар Булеци.

Атакуючий півзахисник Зорі зумів реабілітуватися за кілька хвилин. Аллах'яр отримав простріл з правого флангу в центрі штрафного, накрутив майже півкоманди Десни і віддав пас на Булецу, який з лівого флангу направив м'яч під дальню штангу – 1:0.

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Гра проходила з перевагою луганської команди, яка більше контролювала м'яч і наносила удари по воротах суперника.

Подвоїти рахунок підопічні Скрипника зуміли в середині другого тайму. На 69-й хвилині Кочергін зіграв на Громова, який красиво прибрав на замаху захисника "сіверян" і точно пробив у дальній кут – 2:0.

Луганці мали шанси довести рахунок до розгромного, але Шахаб і активний Громов свої моменти не реалізували.

Завдяки цій перемозі Зоря довела свою безпрограшну серію до семи матчів і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці.

Чернігівська Десна зазнала другої поразки поспіль, але зберегла за собою сьоме місце.

Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур.

Зоря – Десна – 2: 0

Голи: Булеца, 19, Громов, 69

На 7-й хвилині Сергій Булеца (Зоря) не забив пенальті (воротар).

Зоря: Мацапура – Хомченовський, Цвек, Імереков, Фаворов – Назарина – Кочергін, Булеца, Кабаєв – Аллах'яр, Громов.

Десна: Литовка – Картушов (Дегтярьов, 86), Селін, Ковтун, Жук (Масалов, 76) – Домбровський, Арвеладзе (Юрченко, 76) – Калитвинцев, Завійський, Болбат – Безбородько (Будковський, 46)

Попередження: Хомченовський, 11, Цвек, 48, Снурніцин, 90+4 – Литовка, 6, Болбат, 37, Будковський, 57