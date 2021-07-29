Чемпіони Європи п'ють горілку на Олімпіаді: реакція тверезого тренера

Олександр Секулич і його підопічні / Фото: Reuters, Instagram
На думку тренера словенців, граючи в покер з горілкою і кальяном після перемоги над Аргентиною 118:100 на старті олімпійського турніру в Токіо, його баскетболісти нічого не порушили.
"Не бачу жодних проблем у тому, що ці фото з'явилися в Мережі. І не думаю, що в цій ситуації були порушені якісь правила. Взагалі не потрібно надавати цьому випадку стільки уваги. Не знаю, яка причина у появи цих фото. Найголовніше, що у нас немає проблем всередині колективу. У хлопців відмінне взаєморозуміння", – наводить слова Секулича Р-Спорт
Нагадаємо, що фото посиденьок словенських баскетболістів, чемпіонів Європи-2017, опублікувала в "сторіз" свого Instagram баскетболістка збірної Іспанії Крістіна Оувінья. Пізніше ці знімки були видалені.
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні"
- Медальний залік Олімпіади
- Склад і медалі збірної України
- Розклад Олімпіади в Токіо
- Ми в Токіо – ексклюзивні репортажі
- Хроніки Олімпіади-2020 – топ-події всіх днів
- Міс збірної України на Олімпіаді – голосування
Новини на цю ж тему:Трьох українців виганяють з Олімпіади через допінг, який не знайшли. Як так? Українського тренера вигнали із залу на Олімпіаді Крутий виступ! Усик під враженням від перемоги українця на Олімпіаді Спека вдарила в голову! Італієць п'ять разів назвав себе п***ром у матчі з росіянином