Чемпіони Європи п'ють горілку на Олімпіаді: реакція тверезого тренера

Головний тренер збірної Словенії з баскетболу Александер Секулич не бачить жодної проблеми в тому, що його команда випила після перемоги над аргентинцями

Олександр Секулич і його підопічні / Фото: Reuters, Instagram

На думку тренера словенців, граючи в покер з горілкою і кальяном після перемоги над Аргентиною 118:100 на старті олімпійського турніру в Токіо, його баскетболісти нічого не порушили.

"Не бачу жодних проблем у тому, що ці фото з'явилися в Мережі. І не думаю, що в цій ситуації були порушені якісь правила. Взагалі не потрібно надавати цьому випадку стільки уваги. Не знаю, яка причина у появи цих фото. Найголовніше, що у нас немає проблем всередині колективу. У хлопців відмінне взаєморозуміння", – наводить слова Секулича Р-Спорт

Нагадаємо, що фото посиденьок словенських баскетболістів, чемпіонів Європи-2017, опублікувала в "сторіз" свого Instagram баскетболістка збірної Іспанії Крістіна Оувінья. Пізніше ці знімки були видалені.

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