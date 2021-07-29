Чемпионы Европы пьют водку на Олимпиаде: реакция трезвого тренера

Александер Секулич и его подопечные / Фото: Reuters, Instagram
По мнению тренера словенцев, играя в покер с водкой и кальяном после победы над Аргентиной 118:100 на старте олимпийского турнира в Токио, его баскетболисты ничего не нарушили.
"Не вижу никаких проблем в том, что эти фото появились в Сети. И не думаю, что в этой ситуации были нарушены какие-то правила. Вообще не нужно придавать этому случаю столько внимания. Не знаю, какая причина у появления этих фото. Самое главное, что у нас нет проблем внутри коллектива. У ребят отличное взаимопонимание", – приводит слова Секулича Р-Спорт
Напомним, что фото посиделок словенских баскетболистов, чемпионов Европы-2017, опубликовала в "сториз" своего Instagram баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья. Позже эти снимки были удалены.
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