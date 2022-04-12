Чемпіонка Токіо-2020 відновлюватиме університет Каразіна

Марина Литовченко торгує золото Токіо-2020, щоб відновити ХНУ ім. Каразіна / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Аукціон добра та допомоги влаштовує паралімпійська чемпіонка Токіо-2020 з настільного тенісу Марина Литовченко. Українська спортсменка взяла приклад зі свого колеги з паралімпійської збірної Сергія Ємельянова, та також виставляє на торги свою золоту медаль.

Марина Литовченко на п'єдесталі Токіо-2020 / Фото: Getty Images

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Мета аукціону – збирання коштів для Харківського національного університету імена Каразіна, який постраждав від обстрілу російських окупантів. А також Марина Литовченко планує допомогти викладачам рідного навчального закладу у важкий військовий період.

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Марина Литовченко виграла золото Токіо-2020 / Фото: Getty Images

Марина Литовченко на шляху до золота Паралімпійських ігор двічі обіграла росіянок – у півфіналі та фіналі, чим українка дуже пишається. Тому це дуже символічний жест доброї волі від чемпіонки.

"Я вирішила продати найдорожчу зі своїх нагород – золоту Паралімпійську медаль із Токіо 2020, щоб університет жив та повноцінно працював. Сьогодні моя країна демонструє незламний дух і жагу до такої необхідної перемоги. Щодня моє місто Харків та Університет героїчно тримається. Допоможемо разом йому вистояти! Усі бажаючі можуть писати у коментарях під постом чи особистих повідомленнях готовність брати участь у цьому аукціоні. Він триватиме до 30 квітня. Стартова ціна медалі – 10000$", – написала Марина Литовченко у Facebook.

У той час, коли паралімпійські чемпіони допомагають своїй країні віддаючи найцінніше у житті, легенди українського біатлону влаштували справжню війну напередодні виборів президента федерації.