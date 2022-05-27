Чемпіонат військового часу. Сезон УПЛ стартує без двох клубів

Десна та Маріуполь не зможуть зіграти у наступному чемпіонаті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська агресія серйозно вдарила по українському футболу. Багато клубів постраждали внаслідок варварських дій рашистів. Проведення нового чемпіонату за умов воєнного часу у багатьох викликав питання.

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Сьогодні, 27 травня, у приміщенні Будинку футболу відбулися Загальні збори учасників Української Прем'єр-Ліги. Головними темами засудження стали формат нового чемпіонату, дата та місце проведення.

За підсумками зборів було ухвалено кілька важливих рішень.

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УПЛ підтвердила, що Десна та Маріуполь не братимуть участі у сезоні 2022/23 . Це пов'язано зі зруйнованою інфраструктурою цих клубів та складною військовою ситуацією у містах. Вирішили закріпити за цими командами місця в УПЛ.

. Це пов'язано зі зруйнованою інфраструктурою цих клубів та складною військовою ситуацією у містах. Вирішили закріпити за цими командами місця в УПЛ. Формат чемпіонату залишається тим самим – 16 клубів . Місця Десни та Маріуполя займуть Металіст та Кривбас , які підвищилися у класі

. Місця Десни та Маріуполя займуть , які підвищилися у класі У зв'язку з військовою агресією на сезон 2022/23 років буде розроблено та прийнято тимчасовий спеціальний регламент.

Остаточне рішення про формат чемпіонату, країну проведення та календар буде прийнято за результатами роботи профільних робочих груп та консультацій з владою України та військовими адміністраціями. Те саме стосується подальших перспектив чемпіонату юнацьких команд.

Раніше екс-глава ФФУ Григорій Суркіс запропонував перетворити чемпіонат України на Лігу чемпіонів. Команди будуть поділено на дві групи, а золоті медалі розіграють у фіналі.