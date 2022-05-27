28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Чемпіонат військового часу. Сезон УПЛ стартує без двох клубів

Сергій Шаховець
27 травня, 17:42
Керівництво Української Прем'єр-ліги та представники клубів провели збори, на яких розглянули формат майбутнього чемпіонату

Десна та Маріуполь не зможуть зіграти у наступному чемпіонаті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська агресія серйозно вдарила по українському футболу. Багато клубів постраждали внаслідок варварських дій рашистів. Проведення нового чемпіонату за умов воєнного часу у багатьох викликав питання.

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Сьогодні, 27 травня, у приміщенні Будинку футболу відбулися Загальні збори учасників Української Прем'єр-Ліги. Головними темами засудження стали формат нового чемпіонату, дата та місце проведення.

За підсумками зборів було ухвалено кілька важливих рішень.

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  • УПЛ підтвердила, що Десна та Маріуполь не братимуть участі у сезоні 2022/23. Це пов'язано зі зруйнованою інфраструктурою цих клубів та складною військовою ситуацією у містах. Вирішили закріпити за цими командами місця в УПЛ.
  • Формат чемпіонату залишається тим самим – 16 клубів. Місця Десни та Маріуполя займуть Металіст та Кривбас, які підвищилися у класі
  • У зв'язку з військовою агресією на сезон 2022/23 років буде розроблено та прийнято тимчасовий спеціальний регламент.
  • Остаточне рішення про формат чемпіонату, країну проведення та календар буде прийнято за результатами роботи профільних робочих груп та консультацій з владою України та військовими адміністраціями. Те саме стосується подальших перспектив чемпіонату юнацьких команд.

Раніше екс-глава ФФУ Григорій Суркіс запропонував перетворити чемпіонат України на Лігу чемпіонів. Команди будуть поділено на дві групи, а золоті медалі розіграють у фіналі.

Суркіс шукає альтернативну традиційному чемпіонату / Фото: Колаж: Сьогодні