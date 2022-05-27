Погрожували розправою. Рефері з Нової Каховки розповіла про звірства окупантів

Патріотам України небезпечно перебувати на окупованих територіях. Це на власному досвіді відчула футбольний арбітр УАФ Ірина Петрова

Ірина Петрова брала участь у проукраїнських акціях / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні вторгнення російсько-фашистських військ Нова Каховка опинилася під окупацією. Жителі міста не змирилися з життям під владою кривавого режиму і сміливо виходили на акції протесту з українськими прапорами.

Але рашисти за сприяння місцевих колаборантів розпочали полювання на проукраїнських активістів. Потрапила до в'язниці і рефері УАФ Ірина Петрова, яка брала активну участь у проукраїнських мітингах.

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"Я – клаустрофоб, для мене сидіти у замкнутому просторі – дуже великий стрес. По-друге, мене лякали, що можуть дати від 3-15 діб до 10 років або навіть більше. Ми відмовилися судити їхні футбольні матчі, а друге – я відстоювала позицію нашої країни, я була і є за Україну. Дев'ятого травня я вийшла у синьо-жовтій майці із прапором. Напевно, без футболу мені не вистачає адреналіну, хотілося якось показати.

Було дуже страшно, ти виходиш із дому та не розумієш, що може бути. Ти видаляєш усі СМС та фото, бо боїшся, що хтось прийде до тебе та подивиться якусь інформацію. Але я така людина, що нічого не видаляю. Що в мене було з початку війни, то в мене лишилося. Можливо, це сталося тому, що вони щось у мене знайшли.

Зараз у Новій Каховці, мабуть, одиниці патріотів, але мовчать, бо знають, як це може закінчитися. Я дуже переймаюся своїм містом. Там зараз спокійно, не бомбять і не стріляють, але відбувається незрозуміло що. Ти мусиш боятися, сидіти вдома і не виходити надвір. А якщо й виходити, то без телефону чи видаливши перед тим усі СМС та соцмережі. Тому що тебе можуть десь чекати. Зараз там дуже багато колаборантів, які перейшли на їхній бік. Я сподіваюся тільки на краще, вірю в нашу силу, перемогу та ЗСУ. Це може бути не так швидко, це може бути за місяць, два, три, чотири, але я знаю, що все це буде Україна, бо нас ніхто не залишить", – сказала Петрова в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3 .

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Нагадаємо, що Ірину Петрову рашисти протримали у полоні п'ять діб. Петрову вдалося врятувати з в'язниці та вивезти з окупованої території.