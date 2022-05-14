Чемпіонат України завершили достроково. Хто виграв золото?

Гравці Сокола і їх талісмани з вболівальниками

Рада Федерації хокею України затвердила підсумкову таблицю чемпіонату країни, який був недограний через війну з Росією. До речі, зараз іде чемпіонат світу з хокею.

Враховуючи, що можливості для завершення сезону немає, Рада Федерації ухвалила рішення згідно з п. 2 ст. 1 Правового регламенту чемпіонату закріпити підсумкові місця у таблиці Української хокейної ліги на 24.02.2022. Рішення всі присутні підтримали одноголосно.

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Чемпіонат України-2021/2022 серед чоловіків:

1 місце – Сокіл , 48 очок

, 48 очок 2 місце – Кременчук , 40 очок

, 40 очок 3 місце – Дніпро , 26 очок

, 26 очок 4 місце – Харківські Берсерки , 22 очки

, 22 очки 5 місце – БСФК, 10 очок

Таким чином, золоті нагороди чемпіонів України в 13-й раз в історії отримає київський Сокіл. Кременчук та херсонський Дніпро стали володарями срібла та бронзи.