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Чемпионат Украины завершили досрочно. Кто выиграл золото?

Павел Василенко
14 мая, 20:55
Из-за войны хоккеисты не смогли доиграть сезон, чемпионом Украины был объявлен киевский Сокол

Игроки Сокола и их талисманы с болельщиками / Фото: ХК "Сокол"

Совет Федерации хоккея Украины утвердил итоговую таблицу чемпионата страны, который был недоигран из-за войны с Россией. Кстати, сейчас идет чемпионат мира по хоккею.

Учитывая, что возможности для завершения сезона нет, Совет Федерации принял решение согласно п. 2 ст. 1 Правового регламента чемпионата закрепить итоговые места в таблице Украинской хоккейной лиги на 24.02.2022. Решения все присутствовавшие поддержали единогласно.

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Чемпионат Украины-2021/2022 среди мужчин:

  • 1 место - Сокол, 48 очков
  • 2 место – Кременчуг, 40 очков
  • 3 место – Днепр, 26 очков
  • 4 место – Харьковские Берсерки, 22 очка
  • 5 место – БСФК, 10 очков

Таким образом, золотые награды чемпионов Украины в 13-й раз в истории получит киевский Сокол. Кременчуг и херсонский Днепр стали обладателями серебра и бронзы.