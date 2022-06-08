Чемпіонат "російського світу": окупанти зібралися в Україні грати у футбол

Спочатку Росія бомбила наші стадіони, тепер вирішила тут грати у футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії всерйоз обговорюють проведення футбольного чемпіонату між командами з окупованих територій. На думку функціонерів, клуби з Криму, т.зв. "ДНР", т.зв. "ЛНР", Херсона, Мелітополя та Абхазії (територія Грузії) можуть створити об'єднаний чемпіонат.

Перед цим рашисти знищили футбольну інфраструктуру Маріуполя.

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План щодо проведення об'єднаного чемпіонату, який вже отримав серед уболівальників назву "чемпионат русского мира", обговорюватиметься на нараді в Москві 12 червня, повідомляє РБ.

Ця ідея з'явилася через те, що найближчим часом жоден клуб з окупованих територій не зможе грати в чемпіонаті Росії через позицію УЄФА.

Нагадаємо, що раніше Росія поскаржилася у ФІФА на форму збірної України, на якій зображено Крим.