8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
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Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
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Португалія --
Чехія --
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Швейцарія --
Іспанія --
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Австрія --
Франція --
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Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Чемпіонат "російського світу": окупанти зібралися в Україні грати у футбол

Павло Василенко
8 червня, 13:54
У Донецьку, Луганську, Криму, Херсонській та Запорізькій областях зібралися проводити об'єднаний чемпіонат окупованих територій

Спочатку Росія бомбила наші стадіони, тепер вирішила тут грати у футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії всерйоз обговорюють проведення футбольного чемпіонату між командами з окупованих територій. На думку функціонерів, клуби з Криму, т.зв. "ДНР", т.зв. "ЛНР", Херсона, Мелітополя та Абхазії (територія Грузії) можуть створити об'єднаний чемпіонат.

Перед цим рашисти знищили футбольну інфраструктуру Маріуполя.

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План щодо проведення об'єднаного чемпіонату, який вже отримав серед уболівальників назву "чемпионат русского мира", обговорюватиметься на нараді в Москві 12 червня, повідомляє РБ.

Ця ідея з'явилася через те, що найближчим часом жоден клуб з окупованих територій не зможе грати в чемпіонаті Росії через позицію УЄФА.

Нагадаємо, що раніше Росія поскаржилася у ФІФА на форму збірної України, на якій зображено Крим.

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