26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челсі --
28 квітня 22:00
Вест Хем --
Айнтрахт --
26 квітня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Реал --
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Ліверпуль --
Вільярреал --
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Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
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Чемпіонат світу з хокею: розклад та результати матчів збірної України

Любомир Луканюк
26 квітня, 11:59
Українській команді, щоб наблизитися до еліти світового хокею, потрібно посідати перше місце у своєму дивізіоні

Україна буде грати на ЧМ в місті Тихи / Фото: Колаж: Сьогодні

У польському місті Тихи проходить чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні ІВ. У світовій хокейній ієрархії це третій за силою ешелон.

У ньому бере участь і збірна України. Напередодні чемпіонату світу наша команда провела серію спарингів. І в одному з них показала найкращий результат за 12 років.

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Розклад та результати всіх матчів ЧС-2022

Вівторок, 26 квітня

  • 17:30. Сербія – Японія
  • 21:00. Польща – Естонія

Середа, 27 квітня

  • 17:30. Україна – Сербія

Четвер, 28 квітня

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  • 17:30. Японія – Естонія
  • 21:00. Україна Польща

П'ятниця, 29 квітня

  • 21:00. Сербія – Польща

Субота, 30 квітня

  • 17:30. Японія – Україна
  • 21:00. Естонія – Сербія

Неділя, 1 травня

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  • 17:30. Польща – Японія
  • 21:00. Естонія – Україна

Відповідно до регламенту, переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону ІІА.

Дивіться один із останніх спарингів збірної України перед чемпіонатом світу: