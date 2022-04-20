Найкращий результат за 12 років. Українські хокеїсти здивували хорватів

Гравці збірної України з хокею здобули надрезультативну перемогу у рамках підготовки до чемпіонату світу

/ Фото: Федерація хокею України

Чемпіонат світу з хокею пройде без участі Росії та Білорусі, яких усунула IIHF через війну в Україні. А ось наша національна команда є серед учасників хокейного Мундіалю. Щоправда, не серед елітних збірних. Україна змагатиметься у дивізіоні 1В, за право участі на ЧС-2023 у дивізіоні 1А.

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У рамках підготовки до міжнародних ігор, збірна України під керівництвом Вадима Шахрайчука зіграла черговий товариський поєдинок у Будапешті. Суперником стала, скромна у цьому виді спорту, збірна Хорватії.

Українцям вдалося добре розім'ятись перед початком офіційних змагань. Гравці нашої команди відправили у ворота суперників одразу 11 шайб, при цьому не пропустили. Перемога з рахунком 11:0 стала найбільшою за останні 12 років. У 2010 році під гольовий запал синьо-жовтих потрапила збірна Сербії – 15:2 на користь України.

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До речі, Сербія стане одним із чотирьох суперників цьогорічного чемпіонату світу. Окрім сербів Україна зіграє ще з Японією, Естонією та сусідньою дружньою Польщею, де і відбудеться турнір з 26 квітня по 1 травня.

Товариський матч. Будапешт, Угорщина)

Україна – Хорватія 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

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Шайби: 1:0 – Литвинов (Морозов, Толстушко), 08:45. 2:0 – Фадєєв (М. Сімчук, Коренчук), 19:07. 3:0 – Міхнов (Андрущенко, Мазур), 25:14. 4:0 – Пересунько, 40:05. 5:0 – Коренчук (Толстушко, Мережко), 44:18. 6:0 – Морозов (Ворона), 45:17. 7:0 – Пересунько (Мазур, Благий), 48:32. 8:0 – Благий (Ворона), 52:55. 9:0 – Пересунько (Андрейків), 53:40. 10:0 – Коренчук (Гребенік), 53:54. 11:0 – Андрущенко (Ворона, Андрейків, – більш.), 57:04

Основний турнір чемпіонату світу з хокею пройде з 13 по 29 травня у Фінляндії.