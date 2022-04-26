Чемпионат мира по хоккею: расписание и результаты матчей сборной Украины

Украина будет играть на ЧМ в городе Тыхы / Фото: Коллаж: Сегодня
В польском городе Тыхы проходит чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IВ. В мировой хоккейной иерархии, это третий по силе эшелон.
В нем участвует и сборная Украины. Накануне чемпионата мира наша команда провела серию спаррингов. И в одном из них показала лучший результат за 12 лет.
Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2022
Вторник, 26 апреля
- 17:30. Сербия – Япония
- 21:00. Польша – Эстония
Среда, 27 апреля
- 17:30. Украина – Сербия
Четверг, 28 апреля
- 17:30. Япония – Эстония
- 21:00. Украина – Польша
Пятница, 29 апреля
- 21:00. Сербия – Польша
Суббота, 30 апреля
- 17:30. Япония – Украина
- 21:00. Эстония – Сербия
Воскресенье, 1 мая
- 17:30. Польша – Япония
- 21:00. Эстония – Украина
Согласно регламенту, победитель группы выходит в Дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в Дивизион IIA.
Смотрите один из последних спаррингов сборной Украины перед чемпионатом мира: