Чемпіонат світу з хокею без Росії та Білорусі. IIHF оголосила склад учасників

Путлер та хокеїсти з Росії залишилися без ЧС

Наступний удар по хокейних амбіціях Кремля – IIHF (Міжнародна федерація хокею) оголосила, що Росію та Білорусь замінять Франція та Австрія відповідно.

Такі зміни затвердила Рада Міжнародної федерації.

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Чемпіонат світу 2022 року відбудеться у Фінляндії з 13 по 29 травня. Збірні групи А, в якій Росію замінить Франція, зіграють у Гельсінкі.

А в Тампере виступатимуть інші 8 національних команд групи В, серед яких тепер австрійські хокеїсти замінять білорусів. Регламент змагань та розклад не змінилися.

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Раніше грати проти збірної Росії з хокею відмовилися три топзбірні Європи, а турнір Єврохокейтур усунув країну-агресора від змагань щонайменше на два роки.