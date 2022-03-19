Чемпіонат світу з хокею без Росії та Білорусі. IIHF оголосила склад учасників

Путлер та хокеїсти з Росії залишилися без ЧС
Наступний удар по хокейних амбіціях Кремля – IIHF (Міжнародна федерація хокею) оголосила, що Росію та Білорусь замінять Франція та Австрія відповідно.
Такі зміни затвердила Рада Міжнародної федерації.
Чемпіонат світу 2022 року відбудеться у Фінляндії з 13 по 29 травня. Збірні групи А, в якій Росію замінить Франція, зіграють у Гельсінкі.
А в Тампере виступатимуть інші 8 національних команд групи В, серед яких тепер австрійські хокеїсти замінять білорусів. Регламент змагань та розклад не змінилися.
Раніше грати проти збірної Росії з хокею відмовилися три топзбірні Європи, а турнір Єврохокейтур усунув країну-агресора від змагань щонайменше на два роки.
Ніхто не хоче мати справу з Росією / Фото: Getty Images