Чемпионат мира по хоккею без России и Беларуси. IIHF объявила состав участников

Путлер и хоккеисты из России остались без ЧМ

Очередной удар по хоккейным амбициям Кремля – IIHF (Международная федерация хоккея) объявила, что Россию и Беларусь заменят Франция и Австрия соответственно.

Такие изменения утвердил Совет Международной федерации.

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Чемпионат мира 2022 года пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Сборные группы А, в которой Россию заменит Франция, сыграют в Хельсинки.

А в Тампере выступят другие 8 национальных команд группы В, среди которых теперь австрийские хоккеисты заменят белорусов. Регламент соревнований и расписание не изменились.

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Ранее играть против сборной России по хоккею отказались три топ-сборные Европы, а турнир Еврохоккейтур отстранил страну-агрессора от соревнований минимум на два года.