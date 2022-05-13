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Чемпіона світу посадили до в'язниці за зґвалтування – допоміг відеозапис

Олексій Андрейцев
13 травня, 11:53
Гравець у дартс Тед Хенкі до кінця не визнавав своєї провини, поки не знайшли відеозапис інциденту. Від спортсмена пішла дружина, а діти не хочуть спілкуватися з ним

Хенкі двічі вигравав чемпіонат світу / Фото: dailymail

Дворазовий чемпіон світу з дартсу британець Тед Хенкі засуджений до двох років ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні. Раніше колишній гравець Динамо сів у в'язницю - він поглумився над п'яною жінкою.

Торік у вересні заяву на 54-річного спортсмена написала молода дівчина. Вона повідомила, що після інтимних стосунків із Хенкі у неї почався посттравматичний стрес, повідомляє Daily Mail.

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Особа дівчини не розкривається, у поліції лише сказали, що її вік від 16 до 18 років.

Хенкі до останнього заперечував свою провину, поки суду не надали відеозапис злочину.

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Після вердикту суду дружина Хенкі подала на розлучення після 18 років шлюбу, а діти відмовляються спілкуватися із батьком-злочинцем.

Тед Хенкі ставав чемпіоном світу з дартсу у 2000 та 2009 роках. За кар'єру заробив близько 8 млн фунтів стерлінгів. А у 2017 році оголосив себе банкрутом.