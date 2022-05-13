Чемпиона мира посадили в тюрьму за изнасилование – помогла видеозапись

Хенки дважды выигрывал чемпионат мира / Фото: dailymail

Двукратный чемпион мира по дартсу британец Тед Хэнки приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Ранее бывший игрок Динамо сел в тюрьму – он надругался над пьяной женщиной.

В сентябре прошлого года заявление на 54-летнего спортсмена написала молодая девушка. Она сообщила, что после интимных отношений с Хэнки у нее начался посттравматический стресс, сообщает Daily Mail.

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Личность девушки не раскрывается, в полиции лишь сказали, что ее возраст от 16 до 18 лет.

Хэнки до последнего отрицал свою виновность, пока суду не была предоставлена видеозапись преступления.

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После вердикта суда жена Хэнки подала на развод после 18 лет брака, а дети отказываются общаться с отцом-преступником.

Тед Хэнки становился чемпионом мира по дартсу в 2000 и 2009 годах. За карьеру заработал около 8 млн фунтов стерлингов. А в 2017 году объявил себя банкротом.