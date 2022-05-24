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Чемпіона світу з Формули-1 обікрали в Барселоні. Він гнався за злодіями на скутері

Анатолій Дерека
24 травня, 22:11
Себастьян Феттель забув закрити вікна в машині, і грабіжники вкрали сумку з документами та навушники

Себастьян Феттель зазнав пограбування

Цього сезону Формули-1 Себастьян Феттель поки що розчаровує. Два перших Гран-прі пілот Астон Мартін пропустив через ковід, а в наступних чотирьох перегонах набрав лише 4 бали.

Невдачі продовжилися для німця і поза автодромом. Після Гран-прі Іспанії в Барселоні Феттель став жертвою пограбування. Як повідомляє видання El Periodico, пограбували його машину.

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Найімовірніше, гонщик залишив відкритим вікно в машині й пішов у своїх справах. За цей час зловмисник викрав з автомобіля сумку з документами та навушники AirPods.

Феттель не розгубився і скористався маячком у навушниках, щоб визначити його місцеперебування. Німець зняв електроскутер і погнався за грабіжником.

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У результаті Себастьян знайшов AirPods біля одного з магазинів, де злодії їх викинули. А от наздогнати лиходіїв не вдалося. Феттель подав заяву до поліції для розшуку злочинця.

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Нагадаємо, що Феттель є чотириразовим чемпіоном Формули-1 (2010-2013), коли він ще виступав за команду Ред Булл. За це його навіть прозвали "спадкоємцем Шумахера", зважаючи на його національність та подальший перехід у Феррарі. Втім, після цього кар'єра Себастьяна пішла на дно.