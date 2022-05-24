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Чемпиона мира из Формулы-1 обокрали в Барселоне. Он гнался за ворами на скутере

Анатолий Дерека
24 мая, 22:11
Себастьян Феттель забыл закрыть окна в машине, и грабители украли сумку с документами и наушники

Себастьян Феттель подвергся ограблению

В этом сезоне Формулы-1 Себастьян Феттель пока разочаровывает. Два первых Гран-при пилот Астон Мартин пропустил из-за ковида, а в следующих четырех гонках набрал лишь 4 балла.

Неудачи продолжились для немца и вне автодрома. После Гран-при Испании в Барселоне Феттель стал жертвой ограбления. Как сообщает издание El Periodico, ограбили его машину.

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Вероятнее всего, гонщик оставил открытым окно в машине и ушел по своим делам. За это время злоумышленник украл из автомобиля сумку с документами и наушники AirPods.

Феттель не растерялся и воспользовался маячком в наушниках, чтобы установить его местоположение. Немец сразу же снял электроскутер и погнался за грабителем.

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В итоге Себастьян нашел AirPods возле одного из магазинов, где воры их выбросили. Догнать же злодеев не удалось. Феттель подал заявление в полицию для розыска преступника.

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Напомним, что Феттель является четырехкратным чемпионом Формулы-1 (2010-2013), когда он еще выступал за команду Ред Булл. За это его даже прозвали "наследником Шумахера", учитывая его национальность и дальнейший переход в Феррари. Впрочем, после этого карьера Себастьяна пошла ко дну.