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Чемпіон України загинув від обстрілу російських окупантів

Сергій Шаховець
8 березня, 12:38
Ще одна втрата спіткала український спорт. Внаслідок обстрілів російських військ загинув український кікбоксер Євген Звонок

Євген Звонок / Фото: Facebook

Український кікбоксер, чемпіон України та срібний призер Кубка світу Євген Звонок загинув у Чернігові, повідомляє Спортивний комітет України. Спортсмен помер внаслідок обстрілу. Хлопцю було лише 22 роки.

Євген не мав військової підготовки, але щойно почалася війна він вступив у територіальну оборону.

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Євген Звонок загинув 3 березня від російського авіаудару по школі №18 у Чернігові. Його тіло знайшли вчора під завалами будівлі.

"У спортивній кар'єрі у нього тільки все починалося тільки. Минулого року він став другим на Кубку світу з кікбоксингу, був неодноразовим чемпіоном України.

Ми якраз планували з ним відбір на міжнародні змагання. Наприкінці березня в нього мав бути чемпіонат України, ми готувалися з ним поїхати до Одеси", – розповів тренер та друг Сергій Лисюк в інтерв'ю Суспільне.

Нагадаємо, 3 березня війська РФ завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.

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Від бомбардування російською авіацією мирних районів Чернігова загинуло щонайменше 48 людей, ще 18 отримали травми. Серед загиблих – 39 чоловіків та дев'ять жінок.

Раніше ми повідомляли, що у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.

Вихованець футбольної школи львівських Карпат Віталій Сапіло загинув у боях проти російської армії.

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Також від російських бомбардувань загинув дитячий тренер донецького Шахтаря.