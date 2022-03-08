Чемпіон України загинув від обстрілу російських окупантів

Євген Звонок / Фото: Facebook
Український кікбоксер, чемпіон України та срібний призер Кубка світу Євген Звонок загинув у Чернігові, повідомляє Спортивний комітет України. Спортсмен помер внаслідок обстрілу. Хлопцю було лише 22 роки.
Євген не мав військової підготовки, але щойно почалася війна він вступив у територіальну оборону.
Євген Звонок загинув 3 березня від російського авіаудару по школі №18 у Чернігові. Його тіло знайшли вчора під завалами будівлі.
"У спортивній кар'єрі у нього тільки все починалося тільки. Минулого року він став другим на Кубку світу з кікбоксингу, був неодноразовим чемпіоном України.
Ми якраз планували з ним відбір на міжнародні змагання. Наприкінці березня в нього мав бути чемпіонат України, ми готувалися з ним поїхати до Одеси", – розповів тренер та друг Сергій Лисюк в інтерв'ю Суспільне.
Нагадаємо, 3 березня війська РФ завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.
Від бомбардування російською авіацією мирних районів Чернігова загинуло щонайменше 48 людей, ще 18 отримали травми. Серед загиблих – 39 чоловіків та дев'ять жінок.
Раніше ми повідомляли, що у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.
Вихованець футбольної школи львівських Карпат Віталій Сапіло загинув у боях проти російської армії.
Також від російських бомбардувань загинув дитячий тренер донецького Шахтаря.