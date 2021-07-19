Чемпіон Європи протестував антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо (відео)

Розробники картонних ліжок в олімпійському селищі заявляли, що від різких рухів вони ламаються, але ірландський гімнаст Маккленахан довів, що це не так

Маккленахан довів - ліжка в Токіо досить міцні / Фото: Twitter

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики ірландець Ріс Маккленахан перевірив на міцність так зване антисекс-ліжко в олімпійському селищі в Токіо і дійшов висновку, що від різких рухів воно не ламається.

"Ці ліжка мають бути "антисекс". Вони зроблені з картону, це правда, але кажуть, що вони ламаються від різких рухів. Так от, це фейк!" – розповів Маккленахан, опублікувавши в Twitter відео своїх стрибків на олімпійському ложе.

Раніше 28-річний Олексій Гунбін, який на Олімпіаді в Токіо представить Україну в стрільбі з лука, показав, на чому вони сплять у своїх номерах.

Виявляється, ліжка у спортсменів – із картону.

Пізніше з'явилася інформація, що для олімпійців, які беруть участь в Іграх у Токіо, спеціально спроектували ліжка, на яких неможливо займатися сексом. Мовляв, вони не витримують двох людей і ламаються від різких рухів. МОК вдався до цього, щоб в умовах карантинних обмежень "уникнути непотрібних форм фізичного контакту".

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Однак, як довів ірландець Ріс Маккленахан, не такі вже ліжка в олімпійському селищі і крихкі!