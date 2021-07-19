Чемпион Европы протестировал антисекс-кровать на Олимпиаде в Токио (видео)

Разработчики картонных кроватей в олимпийской деревне заявляли, что от резких движений они ломаются, но ирландский гимнаст Маккленахан доказал, что это не так

Маккленахан доказал - кровать не такая и хрупкая / Фото: Twitter

Чемпион Европы по спортивной гимнастике ирландец Рис Маккленахан проверил на прочность так называемую антисекс-кровать в олимпийской деревне в Токио и пришел к выводу, что от резких движений она не ломается.

"Эти кровати должны быть "антисекс". Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!" – рассказал Маккленахан, опубликовав в Twitter видео своих прыжков на олимпийском ложе.

Ранее 28-летний Алексей Гунбин, который на Олимпиаде в Токио представит Украину в стрельбе из лука, показал, на чем они спят в своих номерах.

Оказывается, кровати у спортсменов – из картона.

Позже появилась информация, что для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, специально спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом. Дескать, они не выдерживают двух человек и ломаются от резких движений. МОК пошел на такие меры, чтобы в условиях карантинных ограничений "избежать ненужных форм физического контакта".

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Однако, как доказал ирландец Рис Маккленахан, не такие уж кровати в олимпийской деревне и хрупкие!