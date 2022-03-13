Челсі може не дограти сезон АПЛ. Санкції проти Абрамовича тягнуть клуб на дно

Челсі може зникнути з футбольної карти Англії через санкції проти Абрамовича / Фото: Getty Images
Вторгнення Росії до України продовжує завдавати серйозного удару по сусідських олігархах. У футболі це особливо помітно на прикладі Челсі.
Господар лондонського клубу Роман Абрамович потрапив під санкції з боку Великобританії, його майно заарештовано. Це позбавляє Челсі будь-якої можливості проводити фінансові операції, а саме здійснювати трансфери, підписувати контракти тощо.
Усе це може мати фатальні наслідки "пенсіонерів". Як повідомляє британське видання The Telegraph Челсі може не дограти сезон АПЛ 2021/2022 до кінця.
Повідомляється, що банк Barclays заблокував кредитні засоби клубу, через що в нього залишилося мало коштів на функціонування. Йдеться про підготовку команди до ігор, виплату зарплат, охорону та організацію поєдинків тощо.
Джерело вважає, що своїх фінансів у Челсі мало, а реалізація квитків на домашні матчі призупинена через неможливість провадити комерційну діяльність.
Клуб попередив уряд, що шанси не дограти сезон великі. Челсі просить послабити санкції для того, щоб Абрамович міг продати команду іншому господареві.
Зазначимо, що лондонці є переможцями Ліги чемпіонів. Цього сезону чемпіонату Англії команда Томаса Тухеля йде на третьому місці, відстаючи від лідера в особі Ман Сіті на 13 очок.