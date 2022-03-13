Челси может не доиграть сезон АПЛ. Санкции против Абрамовича тянут клуб на дно

Челси может исчезнуть с футбольной карты Англии из-за санкций против Абрамовича / Фото: Getty Images

Вторжение России в Украину продолжает наносить серьезный удар по соседским олигархам. В футболе это особенно заметно на примере Челси.

Хозяин лондонского клуба Роман Абрамович попал под санкции со стороны Великобритании, его все имущество арестовано. Это лишает Челси любой возможности проводить финансовые операции, а именно совершать трансферы, подписывать контракты и так далее.

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Все это может иметь фатальные последствия для "пенсионеров". Как сообщает британское издание The Telegraph, Челси может не доиграть сезон АПЛ 2021/2022 до конца.

Челси – фаворит матча / Фото: Reuters

Сообщается, что банк Barclays заблокировал кредитные средства клуба, из-за чего у него осталось мало средств на функционирование. Речь о подготовке команды к играм, выплате зарплат, охране и организации поединков и так далее.

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Источник считает, что своих финансов у Челси мало, а реализация билетов на домашние матчи приостановлена из-за невозможности производить коммерческую деятельность.

На российского олигарха Абрамовича Великобритания наложила санкции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Украинская Википедия/FB

Клуб предупредил правительство, что шансы не доиграть сезон велики. Челси просит ослабить санкции для того, чтобы Абрамович мог продать команду другому хозяину.

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Отметим, что лондонцы являются действующими победителями Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии команда Томаса Тухеля идет на третьем месте, отставая от лидера в лице Ман Сити на 13 очков.