Челсі – Манчестер Юнайтед: анонс та прогноз на суперматч від коментатора

МЮ перервав невдалу серію в матчі проти Вільярреалу / Фото: REUTERS

Лідер Прем'єр-ліги прийматиме принципового суперника, і у разі перемоги зможе повернути перевагу від найближчого переслідувача – Ліверпуля – на чотири очки.

Де дивитись матч Челсі – Манчестер Юнайтед

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У чемпіонаті лондонці не програють шість турів поспіль, пропустивши за цей період лише у двох матчах по голу.

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У попередньому турі вони розгромили Лестера (3:0), а посеред тижня знищили Ювентус у Лізі чемпіонів (4:0).

Хоча остання домашня гра у Прем'єр-лізі завершилася несподіваною нічиєю з Бернлі (1:1).

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У Челсі вагомі втрати в кожній лінії – на тривалий строк вибув Чілвелл, у лазареті Канте, Ковачич та Лукаку.

МЮ в останніх семи турах АПЛ здобув лише одну перемогу і п'ять разів програв – зокрема, у дербі та Вотфорду.

Це призвело до звільнення Сульшера. Повноцінного головного тренера поки що команда не має, а тимчасово ці обов'язки виконує Майкл Каррік.

Під його керівництвом червоні дияволи покінчили із триматчевою серією без перемог, обігравши у гостях Вільярреал у рамках Ліги чемпіонів (2:0).

Через травми на "Стемфорд Брідж" не зіграють Варан, Погба, Грінвуд і Кавані.

Челсі є очевидним лідером цієї зустрічі. Чекаю на їхню беззаперечну перемогу. Можливо, обидві команди заб'ють, відповідно, буде ТБ 2.5.