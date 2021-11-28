28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Челсі – Манчестер Юнайтед: анонс та прогноз на суперматч від коментатора

Кирило Круторогов
28 листопада, 15:06
У неділю, 28 листопада, пройде центральний матч 13-го туру чемпіонату Англії: Челсі на стадіоні "Стемфорд Брідж" прийматиме Манчестер Юнайтед

МЮ перервав невдалу серію в матчі проти Вільярреалу / Фото: REUTERS

Лідер Прем'єр-ліги прийматиме принципового суперника, і у разі перемоги зможе повернути перевагу від найближчого переслідувача – Ліверпуля – на чотири очки.

Де дивитись матч Челсі – Манчестер Юнайтед

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У чемпіонаті лондонці не програють шість турів поспіль, пропустивши за цей період лише у двох матчах по голу.

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У попередньому турі вони розгромили Лестера (3:0), а посеред тижня знищили Ювентус у Лізі чемпіонів (4:0).

Хоча остання домашня гра у Прем'єр-лізі завершилася несподіваною нічиєю з Бернлі (1:1).

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У Челсі вагомі втрати в кожній лінії – на тривалий строк вибув Чілвелл, у лазареті Канте, Ковачич та Лукаку.

МЮ в останніх семи турах АПЛ здобув лише одну перемогу і п'ять разів програв – зокрема, у дербі та Вотфорду.

Це призвело до звільнення Сульшера. Повноцінного головного тренера поки що команда не має, а тимчасово ці обов'язки виконує Майкл Каррік.

Під його керівництвом червоні дияволи покінчили із триматчевою серією без перемог, обігравши у гостях Вільярреал у рамках Ліги чемпіонів (2:0).

Через травми на "Стемфорд Брідж" не зіграють Варан, Погба, Грінвуд і Кавані.

Челсі є очевидним лідером цієї зустрічі. Чекаю на їхню беззаперечну перемогу. Можливо, обидві команди заб'ють, відповідно, буде ТБ 2.5.