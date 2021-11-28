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4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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ПСЖ --
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Ливерпуль --
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Бешикташ --
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Челси – Манчестер Юнайтед: анонс и прогноз на суперматч от комментатора

Кирилл Круторогов
28 ноября, 15:06
В воскресенье, 28 ноября, пройдет центральный матч 13-го тура чемпионата Англии: Челси на стадионе "Стэмфорд Бридж" примет Манчестер Юнайтед

МЮ прервал неудачную серию в матче против Вильярреала / Фото: REUTERS

Лидер Премьер-лиги будет принимать принципиального соперника, и в случае победы сможет вернуть преимущество от ближайшего преследователя – Ливерпуля – на четыре очка.

Где смотреть матч Челси – Манчестер Юнайтед

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В чемпионате лондонцы не проигрывают шесть туров подряд, пропустив за этот период лишь в двух матчах по голу.

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В предыдущем туре они разгромили Лестер (3:0), а посреди недели уничтожили Ювентус в Лиге чемпионов (4:0).

Хотя последняя домашняя игра в Премьер-лиге завершилась неожиданной ничьей с Бернли (1:1).

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У Челси весомые потери в каждой линии – на длительный срок выбыл Чилвелл, в лазарете Канте, Ковачич и Лукаку.

МЮ в последних семи турах АПЛ добыл лишь одну победу и пять раз проиграл – в частности, в дерби и Уотфорду.

Это привело к увольнению Сульшера. Полноценного главного тренера пока что у команды нет, а временно эти обязанности исполняет Майкл Каррик.

Под его руководством красные дьяволы покончили с трехматчевой серией без побед, обыграв в гостях Вильярреал в рамках Лиги чемпионов (2:0).

Из-за травм на "Стэмфорд Бридж" не сыграют Варан, Погба, Гринвуд и Кавани.

Челси представляется очевидным фаворитом этой встречи. Ожидаю их безоговорочную победу. Быть может, обе команды забьют, соответственно, будет ТБ 2.5.