Челсі – Манчестер Сіті: де і коли дивитися римейк фіналу ЛЧ

Челсі та Манчестер Сіті зустрінуться вперше з фіналу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

У суботу, 25 вересня, на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж" відбудеться поєдинок 6-го туру АПЛ, в якому Челсі прийме Манчестер Сіті. Початок зустрічі – о 14:30. Онлайн матчу Челсі – Манчестер Сіті буде доступний на нашому сайті.

Де дивитися поєдинок Челсі – Манчестер Сіті? Пряма трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Setanta Sports, а також на сервісі OLL.TV.

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Обидві команди йдуть серед лідерів чемпіонату Англії. Челсі ділить першу сходинку з Ліверпулем, тоді як Манчестер Сіті відстає від дуету на три очки, посідаючи п'яте місце.

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Очна зустріч відбудеться напередодні надважливих поєдинків 2 туру в Лізі чемпіонів. На Челсі чекає виїзд до Ювентуса, тоді як команда Пепа Гвардіоли зіграє в гостях з ПСЖ.

Поєдинок на "Стемфорд Брідж" стане першою очною дуеллю команд після нещодавнього фіналу ЛЧ. У травні Челсі мінімально здолав Манчестер Сіті в Порту і здобув свій другий Кубок чемпіонів. Єдиним голом у поєдинку відзначився Кай Хаверц.

З кадрових проблем команд варто виділити відсутність Маунта та Пулішіча у Челсі. Щоправда, втрати Сіті виглядають серйознішими. Точно не зіграє Бенжамен Менді, тоді як участь Стоунза, Ляпорта, Зінченка, Родрі та Гюндогана під питанням.

Історія зустрічей. Команди відіграли аж 168 очних поєдинків і невелика перевага на боці Челсі. Лондонці виграли 69 ігор, тоді як Сіті – на десять менше. Ще 40 зустрічей завершилися внічию.

Крім фіналу Ліги чемпіонів, команди ще тричі билися один з одним в минулому сезоні. У півфіналі Кубка Англії Челсі виявився сильнішим (1 0), тоді як в АПЛ команди обмінялися гостьовими перемогами (1:3 на "Стемфорд Брідж" і 1:2 на "Етіхад").

Прогноз букмекерів. Експерти вважають шанси команд на перемогу практично рівними, з невеликою перевагою господарів. Коефіцієнт на тріумф Челсі становить 2.72, на успіх Сіті – 2.88. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.35.