Челси – Манчестер Сити: где и когда смотреть римейк финала ЛЧ

Челси и Манчестер Сити встретятся впервые с финала Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

В субботу, 25 сентября, на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится поединок 6 тура АПЛ, в котором Челси примет Манчестер Сити. Начало встречи – в 14:30. Онлайн матча Челси – Манчестер Сити будет доступен на нашем сайте.

Где смотреть поединок Челси – Манчестер Сити? Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Setanta Sports, а также на сервисе OLL.TV.

Реклама

Обе команды идут среди лидеров чемпионата Англии. Челси делит первую строчку с Ливерпулем, тогда как Манчестер Сити отстает от дуэта на три очка, занимая пятое место.

Реклама

Очная встреча состоится накануне важнейших поединков 2 тура в Лиге чемпионов. Челси предстоит выезд к Ювентусу, тогда как команда Пепа Гвардиолы сыграет в гостях с ПСЖ.

Поединок на "Стэмфорд Бридж" станет первой очной дуэлью команд после недавнего финала ЛЧ. В мае Челси минимально одолел Манчестер Сити в Порту и добыл свой второй Кубок чемпионов. Единственным голом в поединке отметился Кай Хаверц.

Из кадровых проблем команд стоит выделить отсутствие Маунта и Пулишича у Челси. Правда, потери Сити выглядят посерьезнее. Точно не сыграет Бенжамен Менди, тогда как участие Стоунза, Ляпорта, Зинченко, Родри и Гюндогана.

История встреч. Команды отыграли аж 168 очных поединков и небольшой перевес на стороне Челси. Лондонцы выиграли 69 игр, тогда как Сити – на десять меньше. Еще 40 встреч завершились вничью.

Помимо финала Лиги чемпионов, команды еще трижды сражались друг с другом в прошлом сезоне. В полуфинале Кубка Англии Челси оказался сильнее (1:0), тогда как в АПЛ команды обменялись гостевыми победами (1:3 на "Стэмфорд Бридж" и 1:2 на "Этихаде").

Прогноз букмекеров. Эксперты считают шансы команд на победу практически равными, с небольшим преимуществом хозяев. Коэффициент на триумф Челси составляет 2.72, на успех Сити – 2.88. Ничья же оценивается коэффициентом 3.35.