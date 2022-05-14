Чехія – Великобританія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Британці спробують дати бій чехам у першому матчі на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, у Фінляндії відбудуться матчі першого туру чемпіонату світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-офф. Титул захищає збірна Канади.

Другого дня світової першості у групі В зустрінуться збірні Чехії та Великобританії. Матч розпочнеться о 16:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ЧЕХІЯ – ВЕЛИКОБРИТАНІЯ: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що у британців дуже мало шансів перемогти своїх титулованих суперників у першому матчі ЧС-2022.

Котирування на основний час:

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Перемога Чехії – 1.01

Нічия – 23.00

Перемога Великобританії – 40.00

Досягнення

Хокейна збірна Чехії є однією з провідних хокейних збірних світу. Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001).

Чемпіони – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, срібні призери – 2006, бронзові призери – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.

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На торішньому чемпіонаті світу чехи посіли 7 місце.

Збірна Великобританії з хокею була сильна на початку ХХ століття, але зараз не входить до світових лідерів.

Чемпіони – 1936, срібні призери – 1937, 1938, бронзові призери – 1935.