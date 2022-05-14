Чехия – Великобритания: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Британцы попробуют дать бой чехам в первом матче на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
В субботу, 14 мая, в Финляндии состоятся матчи первого тура чемпионата мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.
Во второй день мирового первенства в группе В встретятся сборные Чехии и Великобритании. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.
ЧЕХИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают, что у британцев крайне мало шансов победить своих титулованных соперников в первом матче ЧМ-2022.
Котировки на основное время:
Победа Чехии – 1.01
Ничья – 23.00
Победа Великобритании – 40.00
Достижения
Хоккейная сборная Чехии является одной из ведущих хоккейных сборных мира. Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001).
Чемпионы – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, серебряные призеры – 2006, бронзовые призеры – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.
На прошлогоднем чемпионате мира чехи заняли 7-е место.
Сборная Великобритании по хоккею была сильна в начале ХХ век, но сейчас не входит в число мировых лидеров.
Чемпионы – 1936, серебряные призеры – 1937, 1938, бронзовые призеры – 1935.