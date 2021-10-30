Церемонія відкриття Олімпіади пройде на стадіоні, де свій найкращий гол забив Андрій Шевченко

Шевченко грав на "Сан-Сіро" за Мілан

Мер Мілана Джузеппе Сала повідомив, що церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро".

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Цікаво, що два міланські клуби, які виступають на "Сан-Сіро" – Інтер та Мілан, разом із Салою просувають плани з будівництва нового стадіону у місті.

Однак, за словами міського голови, незалежно від часу, коли буде збудовано новий стадіон, церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року проходитиме на нинішньому стадіоні як данина поваги до його славної історії.

Церемонію закриття Олімпіади планується провести на території Арена ді Верона – античного римського амфітеатру у Вероні.

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Зимові Олімпійські ігри 2026 року приймуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, що на "Сан-Сіро" свої найкращі голи провів український форвард Андрій Шевченко. Подивіться його, мабуть, найкращий гол на цьому легендарному стадіоні.