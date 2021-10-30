30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Церемонія відкриття Олімпіади пройде на стадіоні, де свій найкращий гол забив Андрій Шевченко

Любомир Луканюк
30 жовтня, 08:50
Зимові Олімпійські ігри 2036 року пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо

Шевченко грав на "Сан-Сіро" за Мілан

Мер Мілана Джузеппе Сала повідомив, що церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро".

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Цікаво, що два міланські клуби, які виступають на "Сан-Сіро" – Інтер та Мілан, разом із Салою просувають плани з будівництва нового стадіону у місті.

Однак, за словами міського голови, незалежно від часу, коли буде збудовано новий стадіон, церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року проходитиме на нинішньому стадіоні як данина поваги до його славної історії.

Церемонію закриття Олімпіади планується провести на території Арена ді Верона – античного римського амфітеатру у Вероні.

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Зимові Олімпійські ігри 2026 року приймуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, що на "Сан-Сіро" свої найкращі голи провів український форвард Андрій Шевченко. Подивіться його, мабуть, найкращий гол на цьому легендарному стадіоні.