30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Боруссия Д --
Аякс --
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Церемония открытия Олимпиады пройдет на стадионе, где свой лучший гол забил Андрей Шевченко

Любомир Луканюк
30 октября, 08:50
Зимние Олимпийские игры в 2036 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо

Шевченко играл на "Сан-Сиро" за Милан

Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года состоится на стадионе "Сан-Сиро".

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Интересно, что два миланских клуба, выступающих на "Сан-Сиро" – Интер и Милан, вместе с Салой продвигают планы по строительству нового стадиона в городе.

Однако, по словам городского главы, независимо от времени, когда будет построен новый стадион, церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года будет проходить на нынешнем стадионе как дань уважения его славной истории.

Церемонию закрытия Олимпиады планируется провести на территории Арена ди Верона – античного римского амфитеатра в Вероне.

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Зимние Олимпийские игры 2026 года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Напомним, что на "Сан-Сиро" свои лучшие голы провел украинский форвард Андрей Шевченко. Посмотрите его, пожалуй лучший гол на этом легендарном стадионе.