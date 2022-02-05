Чіплялися до українців через мову: чому канадець посварився з росіянином у Пекіні

Російський журналіст спровокував конфлікт на Олімпіаді-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальний російський журналіст Дмитро Губернієв накинувся на чоловіка у курточці з українською символікою, а потім хвалився своїм "подвигом" у соцмережах, заявивши, що саме його опонент спровокував конфлікт.

Жертвою Губернієва виявився канадський журналіст видання Lviv Today Лі Ріні, який приїхав до Китаю, щоб висвітлювати виступ українців. Він розповів нам свою версію.

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"Дуже шкода, що цей журналіст шукає невиправдану славу за те, що спровокував ситуацію, зняв її, виклав і потім хвалився. Я перебуваю в Пекіні, як і на інших Олімпійських іграх, які я висвітлював, включно з Сочі-2014, щоб висвітлювати історії українських спортсменів.

Замість того, щоб говорити про те, яким спустошеним повинен почуватися Іван Шмуратко сьогодні, пропустивши змагання, або як чудово повинна почуватися Олександра Назарова, яка несла прапор своєї країни, я змушений відповідати на питання про цього дурня.

Скандальний коментатор Дмитро Губернієв / Фото: Instagram

Російські журналісти чіплялися до українських фігуристів через мову , на якому вони давали інтерв'ю, а не питали їх про змагання чи тренування. Я відчуваю, що в цьому епізоді я навмисне став метою для провокації, тому що російський журналіст дізнався моє ім'я. Я припускаю, що один із його колег назвав моє ім'я, тому що я звертався до нього сьогодні вранці, коли було кілька питань щодо використання мови.

Губернієв не обходиться без провокації / Фото: Колаж: Сьогодні

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Заради безпеки інших українських журналістів у Пекіні я не хочу далі коментувати ситуацію та прошу всі ЗМІ зосередитися на важливих виступах спортсменів своєї країни", – сказав Ріні.

Також ми писали, що Путін заснув за появи збірної України на відкритті Олімпіади. Президент РФ сконфузився під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.