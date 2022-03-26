Колишній тренер Шахтаря переїхав до Бразилії

Луїш Каштру в Ботафого
Португальський наставник Луїш Каштру очолив бразильський клуб Ботафого. Сторони підписали контракт на два роки.
Раніше Каштру відкрито заявив про абсолютну бездіяльність лідерів інших країн після нападу Росії на Україну.
"Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не повинні говорити про економіку або про інше. Ніщо не може бути вище за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це божевілля".
Луїш Каштру у 2019 році очолив донецький Шахтар та разом із "гірниками" виграв чемпіонат України.
Останній рік Каштру провів у Катарі, де тренував Аль-Духаїль. Із цією командою 60-річний португалець виграв Кубок Катару.
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