Колишній тренер Шахтаря переїхав до Бразилії

Португальський наставник Луїш Каштру очолив бразильський клуб Ботафого. Сторони підписали контракт на два роки.

Раніше Каштру відкрито заявив про абсолютну бездіяльність лідерів інших країн після нападу Росії на Україну.

"Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не повинні говорити про економіку або про інше. Ніщо не може бути вище за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це божевілля".