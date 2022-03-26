Бывший тренер Шахтера переехал в Бразилию

Луиш Каштру в Ботафого

Португальский наставник Луиш Каштру возглавил бразильский клуб Ботафого. Стороны подписали контракт на два года.

Ранее Каштру открыто заявил об абсолютной бездеятельности лидеров других стран после нападения России на Украину.

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"Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или о другом. Ничто не может быть выше мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не в состоянии остановить это безумие".

Луиш Каштру в 2019 году возглавил донецкий Шахтер и вместе с "горняками" выиграл чемпионат Украины.

Последний год Каштру провел в Катаре, где тренировал Аль-Духаиль. С этой командой 60-летний португалец выиграл Кубок Катара.

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