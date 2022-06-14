Колишній суперник Кличка одним ударом утихомирив хулігана (відео)

Віталій Кличко перемагав Френсіса, який нокаутував хулігана / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий боксер, колишній чемпіон Великої Британії у надважкій вазі Джуліус Френсіс використав свої навички, щоб утихомирити хулігана. Раніше лікарі не врятували боксера, який бився з невидимкою.

Наразі 57-річний Френсіс працює охоронцем у тематичному парку біля стадіону "Уемблі" в Лондоні.

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Там один з відвідувачів поводився дуже агресивно, ображав оточуючих та провокував бійку. Френсісу нічого не залишалося, як утихомирити чоловіка потужним ударом у голову. Нокаут був настільки сильний, що друзі не відразу привели до тями хулігана.

Хто такий Джуліус Френсіс?

Френсіс – дворазовий чемпіон Великої Британії у надважкій вазі (1997, 1999). На професійному рингу провів 48 боїв – 23 перемоги, 24 поразки та 1 нічия. На його рахунку два бої з такими легендами, як Майк Тайсон та Віталій Кличко.

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Бій Френсіс – Тайсон:

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Бій Френсіс – Кличко: