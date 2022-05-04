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Колишньому помічнику Андрія Шевченка шкода російських спортсменів

Андрій Трофімов
4 травня, 08:49
Рауль Ріанчо вважає, що УЄФА несправедливо ввів санкції проти російських команд і це завдасть величезного удару по футболу РФ

Шевченко і Ріанчо працювали у збірній України

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо висловився про усунення російських клубів від єврокубків.

"Я вважаю, що після такої заяви УЄФА у легіонерів зникне бажання грати у чемпіонаті Росії.

Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в цю неприємну ситуацію. Вони ні в чому не винні", – цитують Ріанчо російські ЗМІ.

2014 року Рауль Ріанчо став асистентом нового головного тренера київського Динамо Сергія Реброва. Команда в цей період двічі поспіль ставала чемпіоном України, одного разу здобула Кубок та Суперкубок країни, вийшла у плейоф Ліги чемпіонів.

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Після виходу з Динамо Ріанчо два роки працював асистентом Андрія Шевченка у національній збірній України.